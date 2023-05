Scultori per il rilancio Le proposte degli artisti per risollevare la cultura "Si recuperi il simposio"

di Daniele Rosi

Puntare sulla scultura e usarla come rilancio per la città. Questo il parere del mondo artistico sulla necessità di valorizzare il bello e tutto quello che ruota intorno al mondo della scultura, usandolo come mezzo per una ripresa, turistica e culturale. Un messaggio lanciato forte e chiaro a Palazzo Binelli in occasione della presentazione del libro di Romano Bavastro ‘Gli ambasciatori del marmo che esaltano in tutto il mondo il mito di Carrara’, edito da Eclettica. Alla presentazione del libro di Bavastro, scrittore e già caposervizio della Nazione di Carrara, davanti a un folto pubblico sono stati molti gli interventi degli ospiti, tra cui anche qualcuno dei quindici artisti protagonistio nel libro. "Clima amichevole e costruttivo - ha raccontato Bavastro - in cui è stata data grande attenzione al ruolo che questi artisti riescono a dare a Carrara e su cui è giusto puntare. La presenza dell’assessore Moreno Lorenzini testimonia anche l’attenzione del Comune". Oltre a Lorenzini, alla presentazione del libro introdotto da Davide Lambruschi e Davide Pugnana, erano presenti Maria Luisa Passeggia, gli scultori Francesca Bernardini, Zoran Grinberg e la mosaicista Suzanne Spahi. Tanti gli spunti di riflessione forniti dagli stessi artisti con un particolare accento sulla necessità di valorizzare il più possibile il binomio marmo-Carrara. Francesca Bernardini ha suggerito l’idea di riproporre il simposio, che portava in città artisti di livello internazionale che mostravano il loro lavoro nelle piazze richiamando turisti da ogni dove. Zoran Grinberg ha sottolineato la necessità di rendere più attrattiva la scuola del marmo. vero fiore all’occhiello per la città. "Sono riflessioni a cui aggiungo ‘Carrara Studi aperti’ - ha detto Bavastro - perché penso che siano pochi i tre giorni in cui si svolge. Ritengo che sia un evento meritevole di maggior attenzione e di tempi più lunghi". In chiusura gli artisti hanno manifestato la loro gioia per essere stati presi in considerazione per un progetto editoriale tanto importante, soprattutto per contribuire con il loro lavoro a far conoscere le bellezze della scultura e del marmo di Carrara.