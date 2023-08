Svastiche e scritte negazioniste sul muro della Linea gotica, la condanna: “Gesti squallidi”

Carrara, 19 agosto 2023 – “Sant’Anna di Stazzema non è mai accaduta”. Questa una delle frasi negazioniste che insieme ad altre parole deliranti e anche svastiche è comparsa sul muro della linea gotica a Marina di Carrara, a ridosso dell’argine del torrente Parmignola.

"Un gesto squallido e vigliacco che offende la storia e i valori di una città come Carrara e di una Regione come la Toscana. Qui non c'è e non ci sarà mai spazio per rigurgiti nazifascisti, omofobia, razzismo, discriminazioni, odio e violenza". Questa la condanna della regione Toscana, espressa da Alessandra Nardini, assessore regionale alla cultura della memoria.

In particolare la scritta vergata in rosso nega l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema del quale il 12 agosto scorso è stata celebrata la ricorrenza, con una cerimonia alla quale ha partecipato Nardini in rappresentanza della Regione.

"I valori in cui ci riconosciamo sono quelli della Resistenza, sono antifascismo, democrazia, libertà, uguaglianza, pari opportunità, solidarietà. Sono questi i valori che cerchiamo di trasmettere alle giovani generazioni nelle nostre scuole. Sul muro imbrattato in diversi punti sono comparse scritte di incitamento alla violenza nei confronti di Patrick Zaki e frasi deliranti contro i migranti che arrivano nei nostri porti. Anche su questo è arrivata la ferma condanna dell'assessora: "Siamo una regione che ha tenuto il fiato sospeso lunghi mesi per Patrick Zaki e che continua a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni".