“Lunigiana in salute“ è il nome della giornata di prevenzione gratuita di valenza nazionale organizzata dall’associazione Lunigiana Solidale che si terrà sabato dalle 9 al Castello di Terrarossa. Dalle 8.30 alle 9.30 i volontari consegneranno biglietti d’accesso fino a 60 visite. Uno screening nazionale del fegato, info: 0187-1852050 o [email protected] "Con questa giornata – spiega il presidente dell’associazione Ezio Peri – ci occupiamo di assistere e aiutare i malati di Parkinson e le loro famiglie ma anche, come in questa specifica giornata, di prevenzione in senso lato. Il tutto in modo gratuito, inizieremo le attività anche di medicina preventiva oltre che quelle di ausilio i malati di Parkinson. Effettueremo test e visite, come spiegherà il dottor Ferruccio Bonino, direttore scientifico. In campo oltre a Bonino, che ha scoperto i virus epatici maggiori “B“, “C“ una squadra di medici tra cui il dottor Gabriele Ricco, assistente gastroenterologo epatologo delI’Unità Operativa del Centro di riferimento regionale della diagnosi e terapia delle epatopatie croniche e del tumore del fegato dell’azienda ospedaliera dell’Università di Pisa diretta dalla dottoressa Maurizia Brunetto, che supervisionerà la giornata. Presenti anche i dottori Eugenio Pina, Cesare Galimberti, Agostino Barabino e Nino Giordano Giudicelli specialista in Medicina Interna, Reumatologia, Medicina nucleare ed altri specialisti operativi. Presente anche il Ph D dott. Ing. Francesco Faita, ricercatore della Fisiologia Clinica Cnr di Pisa, noto in Europa per gli studi sull’ingegneria della fisiologia clinica, che elaborerà anche i risultati della giornata che saranno poi illustrati in un convegno tra alcuni mesi". Il presidente spiega di aver ricevuto dalla Cina una comunicazione in merito a questa iniziativa da Jackson XieHead,direttore generale del Dipartimento estero di Hisky Medical.