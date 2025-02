Screening gratuiti. Infermieri mobilitati per la prevenzione cardiovascolare

Continua l’impegno dell’Ordine degli infermieri di Massa Carrara per garantire salute ai cittadini attraverso giornate di prevenzione. Grazie all’iniziativa organizzata dalla Fondazione ’Opera Pia San Filippo Neri’ stamani, dalle 9 alle 14, nei locali della scuola paritaria ‘San Filippo Neri di viale Chiesa a Massa, si effettueranno visite gratuite per prevenire le malattie cardiovascolari. Mobilitati anche i volontari di Unitalsi (Unione italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali) della sottosezione di Massa Carrara Pontremoli per accogliere e accompagnare chi ha difficoltà a recarsi presso la struttura della scuola. L’evento rientra nel progetto Giornate di prevenzione della salute ’Pellegrini di speranza’.

"Il nostro codice deontologico – spiega Luca Fialdini, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Massa Carrara e infermiere in Terapia intensiva adulti all’Opa – ci ricorda che l’Infermiere promuove la cultura della salute favorendo stili di vita sani e la tutela ambientale nell’ottica dei determinanti della salute, della riduzione delle disuguaglianze e progettando specifici interventi educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività. E queste giornate di prevenzione mirano proprio a questo: colmare le disuguaglianze di salute, anche per i cittadini meno abbienti. Le malattie cardiovascolari sono in gran parte prevenibili, in quanto riconoscono, accanto a fattori di rischio non modificabili (età, sesso e familiarità), anche fattori modificabili, legati a comportamenti e stili di vita (fumo, alcol, scorretta alimentazione, sedentarietà), spesso a loro volta causa di diabete, obesità, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa".

"Continuiamo ad essere presenti – continua Fialdini – grazie a una grande squadra di professionisti, come fatto in passato e durante la pandemia, a questi eventi rivolti alla cittadinanza dove l’infermiere è uno dei protagonisti cardine, nella diffusione dei corretti stili di vita e nell’esecuzione di screening gratuiti. Gli infermieri oggi sono al fianco dei cittadini, in ospedale e sul territorio, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, in tutti i servizi sanitari. L’infermiere è essenziale, in questo momento di riorganizzazione dei servizi a livello territoriale: per questo stiamo lavorando a percorsi accademici specialistici nell’area cure primarie, con possibilità di prescrivere, riconoscendo la casa del cittadino come primo di luogo di cura e prevenzione".

"L’Ordine delle professione infermieristiche di Massa Carrara – conclude la consigliera Rebecca Del Re – è lieto di poter collaborare a queste giornate di prevenzione organizzate grazie all’impegno della Fondazione ’Opera Pia San Filippo Neri’. La salute è il bene più prezioso che possediamo. Investire nella prevenzione oggi significa proteggere il nostro futuro. La presenza degli infermieri nelle comunità, nelle scuole e negli ospedali ci rende punto di riferimento cruciale per sensibilizzare le persone riguardo a stili di vita sani, vaccinazioni, screening e gestione delle malattie croniche. Insieme possiamo costruire una comunità dove la prevenzione non è solo una scelta, ma uno stile di vita. Più prevenzione, più salute".