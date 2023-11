Scossa di terremoto a Licciana. Tanta paura e social in tilt: "Quel boato ci ha svegliato"

"Un boato, poi la scossa". C’è chi ne ha sentite "due, tre di seguito" e ha avuto come la netta sensazione che la casa si muovesse in piena notte.

Tanta paura, i social si sono intasati di commenti e richieste di conferma per una scossa sismica registrata nella notte – intorno all’1, all’incirca – tra mercoledì e giovedì con epicentro a Licciana Nardi. L’epicentro del sisma è stato individuato a una profondità di dieci chilometri, il movimento è stato chiaramente avvertito non soltanto a Licciana Nardi ma anche negli altri centri lunigianesi quali Aulla, Villafranca, Fivizzano e Bagnone. Peraltro, nella notte tra martedì e mercoledì, il portale di Ingv ha indicato un’ulteriore scossa localizzata a Pontremoli, di magnitudo 2.4, quindi meno facilmente percepibile, questa volta intorno alle 1 e 30 della notte e una profondità di circa 9 chilometri.

Molte persone si sono svegliate di soprassalto, in piena notte, a causa del movimento sismico che ha scosso la terra sotto Licciana Nardi e dintorni. Alcuni residenti hanno precisato che "i cani non lo hanno percepito se non durante la scossa, forse perché era di superficie". La preoccupazione si è sommata allo stato di allerta dovuto al maltempo che in questi giorni flagella la nostra provincia.

La scossa di terremoto della scorsa notte ha provocato dunque un forte spavento nella popolazione lunigianese, ad ogni modo – dopo accertamenti – non è risultato nessun danno, né a persone né a cose. Lo stesso municipio, ieri mattina, dopo aver effettuato i relativi controlli, ha escluso conseguenze.