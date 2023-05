Scoprire se stessi e le proprie potenzialità con la coach Leverotti

Sono in corso su tutto il territorio nazionale manifestazioni in cui i coach di tutto il mondo associati ad Icf (International Coach Federation) la più grande associazione internazionale del settore, organizzano eventi gratuiti per diffondere la cultura del coaching e il valore che si genera nel lavorare con un professionista. Nella nostra provincia, Giovanna Leverotti (nella foto), da tempo autorità del settore, organizza per oggi, dalle 15 alle 16,30, un incontro al Piccolo Casale dei Ronchi (via San Domenichino) dal titolo “Alla scoperta del coaching e dei suoi benefici”. Un’iniziativa riservata a 20 partecipanti, gratuita. Basta l’iscrizione al seguente link: https:www.icf-events.orgicwalla-scoperta-del-coaching-e-dei-suoi-benefici. In questo incontro verrà illustrato che cos’è il coaching secondo Icf, e le differenze con altre professioni e percorsi, counseling, psicoterapia, consulenza. il processo di coaching, quando è utile rivolgersi a un coach e i benefici che si possono avere.

Giovanna Leverotti illustrerà anche un particolare metodo che è il core coaching. "Spiegherò – racconta la professionista – in che cosa consiste il group coaching. Sarà un’occasione per comprendere le potenzialità di questo metodo e di rispondere a tutte le curiosità dei partecipanti. Verrà data la possibilità ai presenti di potersi prenotare per sperimentare una sessione applicata". Per saperne di più contattare [email protected] o il 347 6303441, o il sito www.giardinodelcoaching.it.