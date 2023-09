Scoprire la storia di Carrara con la Pro loco: Conferenza itinerante

La Pro loco sulla via Francigena organizza a partire dalle 17 di questa domenica una conferenza itinerante intitolata ‘La grande storia nei piccoli luoghi, dall’11 settembre 1926 ai giorni della Liberazione’. Un viaggio nel centro storico alla scoperta dei luoghi della Memoria e dei protagonisti della Liberazione. È prevista la lettura di brani di documenti e opere della letteratura italiana del Novecento, che accompagneranno ogni tappa storica. Il senso della passeggiata è quello di far scoprire ai partecipanti la grande storia del Ventesimo secolo attraverso le vicende e i personaggi di Avenza, che saranno raccontati dal presidente della Pro loco Sasha Biggi, e dai soci Francesca D’Angelo, Enzo Menconi e Pietro Di Pierro (nella foto). Si parte alle 17 dal piazzale di via Marina angolo via Giovan Pietro. Queste le tappe e il programma della passeggiata: parco del Partigiano con la statua di Nardo Dunchi simbolo della cultura antifascista del dopoguerra, ponte di via Menconi (la strage nazista di Avenza contro i civili), piazza Finelli (i funerali di Enzo Petacchi e Gino Menconi. Storie di partigiani avenzini), casa bombardata dalle bombe del maggio 1944 (luogo monumento per la Memoria e la riqualificazione urbana), casa di Gino Menconi e del suo ruolo nella rivoluzione, piazza Gino Lucetti con l’attentato a Mussolini e i funerali di Enzo Petacchi. La passeggiata si concluderà nei giardini Elena Guadagnucci morta a Sant’Anna di Stazzema, conosciuto anche come parco dei rifugi, simbolo di resilienza e resistenza civile. Per ulteriori informazioni scrivere a [email protected].