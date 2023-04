Scoprire la città a bordo di un bus

CARRARA

Il progetto ‘Vai dove ti porta il bus’ di Autolinee Toscane è arrivato a Carrara. Un’iniziativa pensata per gli studenti delle scuole toscane che potranno così scoprire la loro città col bus e, allo stesso tempo, imparare a usare il mezzo pubblico. Il progetto è in fase di attuazione dopo che nei mesi scorsi è stata realizzata una campagna informativa rivolta alle scuole che ha consentito di raccogliere le adesioni di 55 classi tra elementari e medie tra cui alcune di Carrara. In aula verranno presentati i servizi urbani di Autolinee toscane, valorizzando l’importanza del rispetto delle regole ed i vantaggi dell’utilizzo dei mezzi pubblici.

A Carrara le classi coinvolte nel progetto sono la VA della primaria ‘Frezza’, la VA della primaria ‘Nardi’, la VA della primaria ‘Fontana’, e le classi 1C e 1E della scuola media ‘Dazzi’. Gli studenti hanno utilizzato la linea L75 per muoversi fino al centro di Carrara oppure le linee 51 e 52 per andare fino a Marina. Gli studenti hanno avuto modo di conoscere alcuni scorci e alcuni punti di interesse come il Duomo, piazza D’Armi e la chiesa di San Ceccardo; o edifici storici come Palazzo Binelli e Palazzo Cucchiari, con un tour delle fontane storiche del centro, dei ponti antichi, e visitato alcune chiese come San Francesco. I luoghi di maggiore interesse saranno analizzati in un ultimo incontro nel quale gli alunni saranno coinvolti nella redazione di testi e nell’elaborazione di disegni. Il materiale sarà rielaborato graficamente ed esposto per trasformare l’esperienza del trasporto pubblico in un momento di accoglienza e apprendimento.