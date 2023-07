Scopri il Tango a Marina di Massa: Una Formidabile Terapia per Migliorare i Rapporti

Il tango argentino come terapia approda a Villa Cuturi. Mercoledì alle 21.30, una conferenza tenuta dalla maestra Anna Marzi (nella foto). "Nell’incontro studieremo le modalità essenziali del ballo — racconta —. Dentro l’abbraccio del tango può succedere di tutto, sorridere e piangere, rinascere e morire. Quell’abbraccio che più di ogni altra esperienza mette in intima relazione le persone attraverso il calore e l’emozione del contatto umano, esaltato anche dalla musica che muove le nostre corde più sensibili. Attraverso il linguaggio intimo del corpo veniamo trasportati nel mondo dell’anima, un mondo dimenticato nella frenetica società moderna. Insieme praticheremo le più elementari tecniche di questo mezzo di comunicazione universale". Anna Marzi è professoressa di filosofia. Conosce il tango a Buenos Aires quando in Italia non aveva ancora fatto la sua comparsa. Inizia a studiarlo all’Accademia Nacional de Tango nella città argentina. Tornata in Italia, inizia a diffonderlo con forte passione. "Credo che questo ballo possa essere trasmesso solo attraverso un chiaro e valido insegnamento — continua — che ne evidenzi e ne conservi la sua principale caratteristica. E’ un linguaggio esclusivamente corporeo, unico e universale, per cui è estremamente necessario conoscerne i mezzi tecnici per poterlo praticare. L’ho portato nei corsi di formazione aziendale come riequilibratore dei rapporti tra leader e follower, tra capo e collaboratore, tra venditore e cliente. E’ un’insostituibile terapia per combattere la violenza sulle donne, poiché aiuta a sviluppare le capacità per rispettare l’altro. Unica condizione per vivere bene con se stessi". L’ingresso è gratuito, informazioni al 338 8333270.