Scoprendo... Quercia Omaggio a Malatesta

’Scoprendo... Quercia’. Sarà inaugurata domani, lunedì, la retrospettiva che il paese di Quercia, nel comune di Aulla, dedica a Corrado Malatesta. Una doppia mostra di fotografia a cura di Davide Marcelli con la Pro loco La Quercia d’Oro per ricordare una figura amata e poliedrica e per omaggiare abitanti e paesaggi di Lunigiana. La mostra, con oltre 50 fotografie degli anni ’60-’70, racconta di posti, persone, società. Testimonianze di un’epoca sempre più lontana e comunque ancora viva nella storia del luogo e nella memoria, le fotografie riportano a un tempo in cui semplicità, vita comune e tradizione erano ancora parte fondante delle comunità. Intensificate dal bianco e nero e da una cifra dura e intensa, quasi neorealista, le immagini sono il racconto della Lunigiana del tempo tra paesaggi rurali, strade impolverate, lavoro nei campi, case e paesi dell’epoca, portali, statue, animali, persone di passaggio e vita politica. Un’occasione per ritrovare persone che hanno avuto un ruolo fondamentale all’interno della comunità di Quercia.

Allestita tra la piazza e le sale del borgo, che ha dato i natali a Malatesta, la mostra sarà inaugurata da un evento di presentazione con lettura di fotografie, rinfresco e visita guidata, in programma alle ore 21, proprio nella piazza del paese. Nell’ambito delle serate ‘Educandare al saver’, promosse settimanalmente dalla Pro loco come occasioni di cultura e convivialità, vedrà la partecipazione di Davide Marcesini, presidente di Spazi Fotografici, fotografo professionista e docente di fotografia. Corrado Malatesta, maestro elementare e fotografo prolifico, ma anche macchinista cinematografico, radioamatore e dirigente della squadra di calcio di Quercia.

Monica Leoncini