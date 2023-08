Scoprendo con Ada le antiche fontane

Ripartono le conferenze itineranti alla scoperta di Carrara organizzate dall’Associazione per i diritti degli anziani Ada Carrara e Fosdinovo. Stasera, dalle 21, l’associazione guiderà un viaggio a Carrara lungo ‘la via dell’acqua’: una conferenza itinerante alla scoperta delle fontane del centro fra storia e leggende partendo da

piazza d’Armi. A fare da guida per la serata saranno la presidente di Ada, Laura Menconi, e Gloria Rustighi. L’evento è a ingresso gratuito ed eventuali contributi andranno in beneficenza. "Un’iniziativa per valorizzare il territorio e riscoprirne le bellezze – sottolinea la presidente Menconi –. Ci sono luoghi storici e dell’anima che vale la pena di vivere e conoscere anche da altri punti di vista come le fontane che un tempo rappresentavano anche un presidio essenziale per gli abitanti".

Info e prenotazioni: Laura al 375 5355384.