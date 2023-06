Scoppia la rabbia dei commercianti "Lavori durante il Ponte: è assurdo"

I lavori sulla rete idrica in via Rinchiosa nel ponte del 2 di giugno fanno infuriare i commercianti. "È una vergogna" gridano in coro. Claudia Palagi del negozio di abbigliamento e costumi Cloe si fa portavoce dei molti commercianti che hanno subito disagi, anche di quei due o tre che non hanno voluto metterci la faccia. "Sono mesi che ci sono i lavori in via Rinchiosa – racconta Claudia Palagi – e siamo sempre stati zitti perché capiamo che vanno fatti. Ma farli nel ponte del 2 giugno quando arrivano i turisti e da incoscienti. Polvere e rumore davanti a delle attività, molte della ristorazione. È intollerabile. Senza contare che i mezzi piazzati in mezzo alla strada eliminano il passaggio della gente. E la cosa grave e che hanno fatto i lavori senza avvisarci, senza mettere un cartello. Senza fare nomi e cognomi vi posso garantire che ieri mattina ho chiamato l’assessore competente e non sapeva neppure che c’erano dei lavori in corso. Gli operai che stavano semplicemente facendo il loro lavoro, noi commercianti non siamo furibondi con loro, hanno detto che c’era una perdita d’acqua, sarà ma in tutta la via Rinchiosa non c’era una goccia d’acqua. E poi la perdita va dalla pasticceria Camboli alla fine di via Rinchiosa? Noi pensiamo che questi lavori fossero in programma e che nessuno abbia minimamente pensato che farli nel ponte del 2 di giugno avrebbe creato non pochi problemi alle numerose attività. La cosa grave è che in Comune non sapessero che c’erano questi lavori in corso".

Ieri pomeriggio sul posto c’era anche una delegazione del comitato comunale di Fratelli d’Italia formata da Lorenzo Baruzzo, Simone Spieziga e Stefano Guidaci. "Siamo qua perché ci hanno chiamato i cittadini – hanno detto i tre esponenti di FdI –. Quello che i commercianti lamentano è sotto gli occhi di tutti, polvere davanti a gelaterie, ristoranti e pizzerie, rumori incessanti e problemi di passaggio pedonale con i mezzi che ostacolano ilil via vai delle persone. Quando accadono queste cose si fa un danno di immagine alla città". Poco più avanti raccogliamo lo sfogo di Fabrizio Bertelli della friggitoria ‘Fish & Chips’ e di Giacomo Timbro del ristorante Bon Pro. "Non ci siamo proprio – ha detto Bertelli – e poi parlano di portare il turismo? Oltre al fastidio legato ai lavori si concedono permessi per ristrutturare in centro a Marina in piena estate, con cantieri che tolgono posti auto e non sono dignitosi in una zona turistica". Un cantiere in pieno centro che non piace neppure a Timbro. "Non si può lavorare così – ha detto il titolare del Bon pro – non si possono dare permessi per ristrutturare uno stabile in centro a Marina in estate. Quel cantiere toglie posti auto, leva la possibilità di fare carico e scarico ed è brutto a vedersi. Come lo sono anche le ringhiere dei palazzi arrugginite che quando piove sporcano chi passa. Parlano tanto di decoro in centro, ma dovrebbero iniziare a mettere a posto i palazzi. Sui lavori durante il ponte del 2 di giugno non ci sono parole, e poi vogliamo parlare di come è stata rattoppata la strada?".

Alessandra Poggi