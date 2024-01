Scoperta una discarica abusiva: "Allarme per salute e ambiente"

Una vera e propria discarica a cielo aperto che ha richiesto tanto tempo e un’incredibile inciviltà per formarsi anche perché non siamo nella prima periferia del centro ma sui versanti che arrivano a Bergiola, sopra Massa. C’è di tutto, anche materiale sospetto: sacchi neri il cui contenuto è sconosciuto, ingombranti, calcinacci di ogni tipo, materiale che sembra stato oggetto di incendio e barattoli di vernice e solo questi dovrebbero essere smaltiti fra i rifiuti speciali.

A denunciare la situazione, con un report fotografico, è Unione Popolare e tutto il materiale è finito all’attenzione degli organi di controllo: "Con la nostra consigliera del Polo Progressista di Sinistra, Daniela Bennati, abbiamo denunciato agli organi competenti. Violazione delle norme sanitarie, violazione delle norme ambientali, violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti. La nostra periferia continua ad essere abbandonata, Bergiola Maggiore in questo caso, e diventa ricettacolo di ogni inciviltà. Le politiche sulla raccolta dei rifiuti dei nostri amministratori non aiutano e hanno inaugurato la stagione del ‘turismo del lozzo’. La montagna e le periferie non fanno parte del salotto buono della città e quindi, chi se ne frega".

L’esposto è stato presentato ai Carabinieri forestali di Massa Carrara e all’Usl Toscana Nord Ovest evidenziando all’interno della nota, oltre alle foto, che il materiale sembra essere prodotto da "attività edili e potrebbe contenere anche amianto. Chiedo – scrive Bennati – che si intervenga in maniera celere al fine di garantire la salvaguardia della salute dei cittadini e dell’ambiente, compresa l’individuazione dei trasgressori".