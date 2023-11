Scontro tra utilitaria e monopattino: giovane finisce all’ospedale

AVENZA

Viaggiava su un monopattino quando, ieri mattina alle prime luci dell’alba, è stato investito da un’auto poco prima della rotonda della Centrale. Ancora un investimento in una zona altamente pericolosa per pedoni, ciclisti e in questo caso per chi percorre il viale con il monopattino. L’uomo, un domenicano di 37 anni, è stato subito soccorso e portato in ospedale. È ancora sotto osservazione ma sembra che non abbia riportato ferite che mettano a rischio la sua vita. A investirlo sarebbe stata una donna di origine rumena, anche lei di 37 anni, alla guida di una Ford che avrebbe urtato il monopattino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma come detto per fortuna l’uomo sta bene, a parte il grande spavento. Nonostante fosse l’alba la presenza dei carabinieri e l’uomo steso a terra non sono passati inosservati, e in un primo momento alcuni automobilisti avevano temuto il peggio.

Numerosi gli investimenti registrati nel tratto di strada che va dalla Centrale alla Doganella, nonostante gli attraversamenti pedonali siano visibili, ben segnalati sia a livello orizzontale sia verticale. In questo tratto di viale XX Settembre nel corso degli anni hanno perso la vita numerosi anziani falciati dalle auto, proprio sulle strisce pedonali, mentre altri sono finiti in ospedale con ferite serie.

A.P.