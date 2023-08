Scontro sull’A12 tra auto e moto Tre feriti gravi

Erano in moto, stavano percorrendo l’autostrada A12, quando c’è stato l’impatto con la macchina. Due coniugi sono finiti sull’asfalto della corsia direzione sud rimanendo feriti. Subito trasportati in ospedali diversi: lui ha avuto la peggio ed è stato portato all’ospedale Cisanello con l’elicottero del 118. La donna è stata ricoverata al Versilia dove sarà operata per una frattura alla gamba. In gravi condizioni anche uno degli occupanti della macchina coinvolta. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12.15, in prossimità del casello Versilia, con il successivo blocco del tratto autostradale che ha provocato una coda lunga 10 chilometri e l’uscita obbligatoria al casello di Massa per chi veniva da Carrara. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Massa e l’automedica.