Scontro sul futuro delle mense scolastiche

Un messaggio mandato a titolo personale in chat private, circoscritte ma non troppo: è finito infatti pubblicato sul gruppo Facebook ‘Cronaca Timeout‘ ed ha scatenato polemiche dure. Il messaggio diventato pubblico partirebbe da una "presunta sindacalista" delle mense scolastiche comunali e inviterebbe a sostenere l’ex sindaco paventando ripercussioni sui lavoratori e il servizio in caso non fosse riconfermata dall’esito del ballottaggio. "La menzogna conclamata" la definisce l’ex consigliere comunale Stefano Alberti: "la campagna di propaganda si compone di un altro tassello, quello della minaccia in caso di vittoria del centrosinistra di lasciare a casa i lavoratori della refezione scolastica". "Niente di più falso e inventato – sostiene Alberti –. La posizione del Pd è chiara: alla proposta dell’attuale gestore e recepita dall’ex sindaco Persiani di affidare la gestione della refezione scolastica attraverso un projet financing per una durata ventennale abbiamo risposto con un secco no. Siamo per un affidamento tramite gara e al contempo per avviare un percorso di reinternalizzazione di questo importante servizio rivolto ai nostri ragazzi, con tre obiettivi fondamentali: la qualità del servizio, la tutela e la dignità del lavoro, la filiera corta dei prodotti. Abbiamo proposto su questi punti un documento in commissione Pubblica Istruzione, con audizione di tutti i soggetti interessati, che non solo è stato condiviso ma arricchito su diversi aspetti. Questa è la nostra posizione chiara ed inequivocabile: un servizio di migliore qualità, un lavoro e un orario di lavoro dignitoso, la filiera corta per portare a tavola i prodotti tipici del territorio e benefici all’economia locale".

Intanto Pierluigi Bassignani, coordinatore provinciale seniores di Forza Italia, invita a sostenere Francesco Persiani al ballottaggio. "Persiani ha ben lavorato e merita la conferma. L’obiettivo deve essere quello di evitare che Massa torni indietro di cinque anni". E sull’avversario Ricci: "Rappresenta a pieno il sistema di potere della sinistra...Dobbiamo arginare l’avanzata dei dem, che hanno determinato come Massa-Carrara sia diventata l’ultima provincia della Toscana in quanto a crescita, servizi e occupazione".