Scontro frontale sul Pabe. Cava riaperta, la Lega esulta : "Visione distorta" per i 5 Stelle

E’ uno scontro politico, e tecnico, persistente quello che segue all’approvazione del primo Pabe di Massa, ossia il bacino industriale di Gioia-Rocchetta, in cui è prevista anche la riapertura della cava Rocchetta Saineto. Per la Lega, forza di amministrazione, si tratta di un successo la conclusione di "un percorso difficile, che consegna alla città una visione chiara e una strategia a lungo termine per lo sfruttamento della risorsa marmo" e sottolinea di aver voluto che "lo strumento coniugasse le legittime aspirazioni della imprenditoria con il maggiore ritorno possibile alla collettività in termini di risorse e creazione di posti di lavoro, il tutto nel rispetto dell’ambiente, nell’ambito delle prescrizioni del Piano indirizzo territoriale. Il rilascio di nuove autorizzazioni sarà subordinato all’assunzione di 3 nuove maestranze per l’assegnazione del 20% dei volumi scavabili, o all’ottenimento di particolari certificazioni ambientali per il 15% e anche certificazioni relative alla sicurezza dei lavoratori per avere diritto al 10% dei volumi". La Lega ricorda che si tratta di un bacino industriale, fuori dall’area Parco ma comunque il partito ha voluto che fosse inserito nel Pabe "l’utilizzo di macchinari a basso consumo di acqua e quindi, con minore interferenza con le falde acquifere, per un 15% dei volumi. Un occhio di riguardo è stato dato anche alla valorizzazione turistica: infatti per un 15%, gli imprenditori potranno impegnarsi a finanziare un’app che dia informazioni e guidi i turisti".

Una visione distorta invece secondo i 5Stelle, che in consiglio sono presenti nel Polo Progressista rappresentato dalla consigliera Daniela Bennati, che evidenziano tutte le discrepanze del documento, rispetto al quale la Regione ha imposto di effettuare diverse modifiche in fase di approvazione. Nel mirino del Movimento, oltre alla politica, ci finiscono anche i "professionisti del Centro di geotecnologia di Siena che hanno redatto i Pabe: erano all’oscuro anche loro delle prescrizioni di riferimento visto che respinsero le osservazioni del M5S che indicavano molte delle stesse mancanze sostenute dagli uffici tecnici regionali? Pensano di giustificarsi premettendo che l’indicazione dell’amministrazione è stata che l’attività estrattiva dovesse essere sostenuta? Significa provare ad andare oltre la legge? Non si capisce neppure il desiderio di aprire nuove cave, visto che ancora non hanno dato prova che riescano a far rendere il dovuto a quelle già attive. Non sarebbe meglio riuscire a controllare il materiale che esce davvero dalle cave e non distruggere e impoverire altre aree per far entrare qualche soldo in più? Quando il sindaco e i suoi seguaci riusciranno a pronunciare le parole ’tutela ambientale’senza conati di vomito forse le cose potranno essere diverse. A ora i rigurgiti ce l’hanno solo coloro che al rispetto ambientale ci credono veramente".