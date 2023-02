Sconti sulle tariffe per la musica

Una convenzione tra Confartigiano e Siae per uno sconto sul pagamento dei diritti d’autore per la “Musica d’ambiente” trasmessa nei laboratori artigiani, negli ambienti di lavoro non aperti al pubblico, nei negozi di vendita aperti al pubblico e nei pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc.). Gli associati a Confartigianato usufruiranno di una riduzione del 25% sulle tabelle tariffarie Siae 2023. La Convenzione è applicabile anche ai compensi previsti per l’utilizzo di musica nelle attese telefoniche e per gli apparecchi installati su automezzi pubblici, per i quali, quindi, le imprese associate possono usufruire di una riduzione del 40%.

E’ prevista una riduzione degli importi degli abbonamenti anche per le strutture alberghiere associate e i centri fitness. Il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali, e quindi per il versamento dei compensi usufruendo delle riduzioni, è previsto per il 28 febbraio.