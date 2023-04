"Sconfitto al Tar, ora le spese le paghi il sindaco"

Tiene ancora banco il contenzioso vinto al Tar dalla presidente del consiglio Jessica Fabiani contro il Comune di Fivizzano, condito da un duro scambio di accuse tra il sindaco Giannetti e Italia Viva. Ora la Lega fivizzanese torna a ribadire che "la colpa, e il conseguente danno per le casse comunali, sono palesi: tutte da addebitare infatti esclusivamente all’amministrazione Giannetti". E le spese giudiziarie secondo la Lega non "non dovrebbero essere pagate con i soldi dei contribuenti, ma di tasca propria da chi ha sbagliato". "Il Comune ha praticato un atto illegittimo, rimuovendo la Fabiani – ribadisce in una nota – un fatto giustamente annullato dal Tar, con il conseguente reintegro della Fabiani nella carica di presidente del consiglio comunale". Quindi un contenzioso che "ha comportato spreco di denaro pubblico". Peraltro la revoca della Fabiani, sottolinea la Lega, è avvenuta "per un mero errore di forma e quindi può essere di nuovo ri-sfiduciata; e anche il ricorso di quest’ultima, a poco è servito". E si chiede ora se il sindaco vorrà lasciare il ruolo di presidente del consiglio alla minoranza, cui appartiene ora Fabiani, magari "rimettendo in votazione la carica tra le sole minoranze", oppure riprendelo per un esponente del Pd, "questa volta a seguito di procedura corretta".

Roberto Oligeri