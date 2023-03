“Sconfinando” insieme Piazza Aranci-Bergiola per il trekking culturale della Pubblica Assistenza

Torna la quindici chilometri ‘Sconfinando’ della Pubblica assistenza, una camminata da Massa a Bergiola di Carrara alla scoperta della natura e della storia delle due città. Un trekking culturale in programma domenica 19 con partenza alle 8,30 da piazza Aranci, tre punti di ristoro e mezzi di trasporto a disposizione di chi durante il tragitto si accorgesse di non riuscire ad arrivare a destinazione. Le tappe del percorso sono: piazza Aranci, Castello Malaspina, Borgo del Ponte, Castagnetola, Bergiola Maggiore, Bergiola Foscalina, tappa che prevede un punto ristoro con taglierini nei fagioli, Codena, Santa Croce, scalinata littorio, Accademia di Belle arti, piazza Alberica, parcheggio di San Martino.

Il trekking culturale è stato presentato ieri nella sede della Pubblica assistenza di via Roma dal presidente Fabrizio Giromella, e da una delegazione di partner. "I vantaggi legati all’attività sportiva sono noti – ha detto Giromella – ma oggi più che mai abbiamo capito come l’attività fisica, sia individuale o di gruppo, porta alla connessione tra le persone. L’essere umano è un animale sociale e l’ambiente sportivo crea il contesto dove questa necessità può essere soddisfatta. Il contesto di apprendimento che ogni attività sportiva offre tocca sia il piano individuale sia quello cognitivo e razionale. Manifestazioni come Sconfinando abbracciano sport, cultura, natura e antichi sapori, che si legano per formare un connubio inscindibile garantendo una giornata di divertimento a tutti i partecipanti".

La camminata è sponsorizzata tra gli altri dal Cral di Nausicaa, Avis Carrara, Panathlon Carrara e Massa e Cammino di Aronte. L’iscrizione costa 25 euro per gli adulti e 15 per i ragazzi. È obbligatorio l’uso di scarponi da trekking. I biglietti si possono acquistare nelle sedi Cai di Massa, alle scuole Canevara e di Carrara in via Apuane, ‘Caffetteria Ducale’ di via Porta Fabbrica, Avis di Carrara in largo XXV Aprile, bar Sonia di viale XX Settembre Avenza, Falp lampadari via Carriona a Carrara, Casa del popolo di Sorgnano, Pubblica assistenza di via Roma a Carrara, palestra Freedom di via Luni ad Avenza, Nausicaa Spa di viale Zaccagna e libreria Baini di via Verdi. (Info: 335 52.99.809)

Alessandra Poggi