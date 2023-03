’Sconfinando’, camminata rinviata "Non ci arrendiamo: sarà il 30 aprile A giugno un evento per i bimbi"

La nuvola di Fantozzi perseguita la camminata culturale ‘Sconfinando’ della Pubblica assistenza, che con ieri è stata rinviata per la seconda volta a causa delle condizioni meteo che danno pioggia per la giornata odierna. Il trekking da Massa a Carrara che doveva partire stamani alle 8,30 da piazza Aranci, è stato rinviato al 30 aprile, nella speranza che almeno in quella giornata la pioggia lasci posto al sole e permetta ai circa trecento iscritti di partecipare a questa tanto attesa quanto sentita manifestazione. Non solo: per chi il 30 aprile non potesse partecipare a ‘Sconfinando’, la Pubblica assistenza permuterà il biglietto rendendolo valevole per la ‘Camminata degli elfi’ Sorgnano – Maestà – Sorgnano in programma per il 18 di giugno. Per chi invece non si era ancora iscritto e lo volesse fare c’è ancora tempo, chi al contrario volesse rinunciare e volesse essere rimborsato può farlo tranquillamente. Per informare sui rimandi legati alle condizioni meteo e sulla volontà delle numerose associazioni di non annullare ‘Sconfinando’, ieri mattina è stata organizzata una conferenza stampa nella sede della Pubblica assistenza di via Roma con il presidente Fabrizio Giromella, il presidente del Panathlon Massa Carrara Paolo Dazzi, Michele Petri di Nausicaa e Cral Nausica e Keti Bellè della Pubblica assistenza. "Sconfinando è una manifestazione su cui puntiamo molto – ha detto Giromella –. Le previsioni meteo anche per questa domenica non sono delle migliori e portare a camminare le persone in montagna sulle strade bagnate diventa molto pericoloso.In accordo con tutte le associazioni e le Pro loco, un grande gruppo di lavoro, abbiamo deciso di rimandarla al 30 aprile. Non solo non ci siamo arresi ma abbiamo raddoppiato riproponendo per il 18 di giugno la camminata mattutina degli Elfi, nata per i bambini e riproposta per gli adulti, con percorso Sorgnano, Castelpoggio, Maestà, Noceto, Gragnana e ritorno a Sorgnano, dove alla Casa del popolo ad aspettare i partecipanti ci saranno taglierini nei fagioli e polenta con i funghi. In ogni caso siamo pronti a rimborsare chi lo desiderasse, o in alternativa chi non potesse partecipare a Sconfinando potrà usare il biglietto, previa comunicazione, per partecipare alla ‘Camminata degli elfi’". Per iscriversi o per chiedere il rimborso del biglietto al 335 52.998.09.

Alessandra Poggi