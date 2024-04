Scomparso Mauro Fabiani, ricerche senza esito: apprensione a Fivizzano

Non c’è ancora traccia di Mauro Fabiani, pensionato di 62 anni del quale non si hanno purtroppo più notizie da giovedì scorso. Anche nella giornata di ieri, incessantemente, le ricerche della macchina dei soccorsi sono proseguite. Battuto ancora e in punti diversi sempre l’areale del fiume Aulella, così come sono stati passati al setaccio i boschi della zona. Le autorità hanno sentito a lungo i parenti dell’uomo, anche per ricostruire eventuali percorsi che Fabiani potrebbe aver fatto. Si seguono tutte le ipotesi, sono ancora attivi oltre agli uomini i soccorsi con i droni e le squadre con i cani da fiuto. Sono ore di grande apprensione sia per la famiglia che per la comunità fivizzanese tutta.