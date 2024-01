‘Scommesse’ in vetta . Duemila turisti l’anno nel rifugio di montagna a Pian della Fioba

Turismo e montagna, un abbinamento che a Massa trova sempre terreno fertile, almeno a parole, ma che negli anni non è mai davvero sbocciato. Eppure c’è chi ci prova, chi ha resistito nel tempo e oggi è una garanzia per il territorio, il simbolo di chi ancora crede che ci possa fare. Bisogna percorrere la strada che scorre sopra Massa, salire passando per Pariana e Antona, proseguire verso Arni e arrivare al Pian della Fioba. Un luogo magico che in poche decine di metri apre lo sguardo su due diversi panorami: da un lato la terrazza dell’orto botanico Pellegrini-Ansaldi che si apre su tutta la costa bagnata dal Mar Ligure e dell’alto Mar Tirreno lasciando sconfinare lo sguardo per chilometri. Dall’altro un’ampia corona delle Alpi Apuane. Lì c’è il rifugio Città di Massa. Due proprietà del Comune di Massa: l’orto gestito dall’associazione Aquilegia, il rifugio dall’associazione Il Sentiero.

Due scommesse degli anni ’90 che oggi stanno dando ottimi frutti, grazie anche alla forte sinergia fra le due realtà. L’Orto richiama circa 2mila persone in vetta ogni anno, comprese le attività didattiche con le scuole del territorio apuoversiliese. Altrettanto fa il rifugio Città di Massa, soprattutto con la ristorazione: le due sale in cui si divide la struttura, per un totale di 50 o 60 posti, fanno spesso il tutto esaurito nei giorni di apertura a pranzo, soprattutto d’estate, ma funziona bene anche d’inverno. E nonostante la particolarità delle camere tipiche del rifugio, con i bagni in comune, riesce a fare numeri discreti anche con i pernottamenti, come rimarcano i due giovani che gestiscono la struttura, Martina Belli e Nicola Tavoni.

"Negli anni il turismo è aumentato ma anche cambiato – sottolinea Tavoni –, è diventato più una ‘toccata e fuga’, quindi lavoriamo molto con la ristorazione. Dopo la pandemia sembra ci sia più difficoltà ad accettare la presenza di bagni in comune ma alla fine questo è e resta un rifugio. Abbiamo comunque lavorato tanto e ci sono sempre più turisti, anche stranieri. La maggior parte sono famiglie".

Chi sceglie il Pian della Fioba? "Chi vuole passare una giornata in montagna, fare una passeggiata all’aperto anche senza fare attività escursionistiche". Come migliorare? "Sicuramente i lavori di efficientamento energetico che partiranno ci daranno una bella mano. Poi serve più promozione sulla costa e più segnaletica sulle strade che arrivano in montagna. Magari sarebbe bello avere anche un portale dove tutte le attività possano mettere le loro iniziative da far conoscere ai turisti giorno per giorno".

"C’è stato un piccolo calo nei pernottamenti – evidenzia poi Belli -, pensiamo dovuto al brutto tempo di maggio e giugno che ha ridotto le presenze degli stranieri. Poi, sì, c’è la questione dei bagni in comune anche se sono comunque diversi quelli a disposizione sui 30 posti letto che gestiamo. Da noi l’anno scorso hanno dormito circa 200 persone. A Capodanno c’era il pienone: è una di quelle serate che se avessimo 100 posti li riempiremmo tutti. Ma in generale siamo contenti per come è andato l’anno turistico".