Scolpire il vento Caffo apre gli incontri

Ruoli di società: musei, comunità, monumenti. Parte il programma del Mudac, a cura di Laura Barreca, realizzato nel progetto ’Scolpire il vento’ di Francesco Bartoli. Sabato alle 18 a palazzo Binelli si terrà la conferenze di Leonardo Caffo su “Il dispositivo museale come sistema di sorveglianza”. Sulla base del potere di sorveglianza, pastorale, penale, politica del sistema dominante discusso da Michel Foucault, il filosofo affronta la questione dell’esposizione di ciò che è giusto, degno, corretto e che ha il suo culmine nel dispositivo museale moderno. Le opere d’arte usate come oggetti dal sistema, ma anche gli umani costantemente musealizzati come i carcerati, gli imputati, le donne discriminate, i migranti, i seviziati e perseguitati. Il 13 maggio sarà la volta di Lisa Parola, il 26 di Cecilia Guida.