Scirocco e pioggia record. Alberi spezzati e frane

Il fortissimo vento di scirocco spirato nella mattinata di ieri e nel primo pomeriggio, accompagnato da autentiche bombe d’acqua che hanno interessato ampi tratti del territorio, ha provocato la caduta di numerose piante di alto fusto che hanno creato molte difficoltà sulle strade del fivizzanese.

Dalle acacie cadute sulla statale 63 del Cerreto nei pressi di Soliera, rimosse dai vigili del fuoco di Aulla e dai volontari della Protezione Civile Ser Fir Cb del Comune di Fivizzano, a castagni e cerri schiantatesi alle porte di Equi, a Vinca, fra Equi e l’abitato di Monzone nella Valle del Lucido e sulla strada che, da Gassano conduce al borgo di Groppoli, è stato un vero e proprio stillicidio di chiamate per richiedere l’intervento della Protezione Civile comunale al fine di liberare le arterie da tronchi e rami che impedivano la circolazione delle auto. "Fra i nostri volontari è stata costituita da tempo una apposita squadra di uomini equipaggiati per rimuovere le piante che hanno invaso le strade impedendo il traffico. Personale ufficialmente abilitato a tale ruolo – dice Maurizio Pietrini presidente della Protezione Civile di Fivizzano – Dopo aver frequentato l’apposito corso all’Unione dei Comuni della Lunigiana, sono muniti dell’attrezzatura occorrente e della professionalità pratica nel maneggiare motoseghe e tirare via i tronchi liberando le strade. Il territorio è monitorato per la sicurezza di tutti".

Lavori in corso per eliminare i rischi di una frana al km 10 della Sp 37 per Zeri, nella zona di Codolo, dove sono intervenute nel primo pomeriggio di ieri le ruspe per bonificare lo spostamento naturale verso il basso di cospicue masse di materiali terrosi e rocciosi. L’azione dei mezzi meccanici ha fatto cadere sulla carreggiata una valanga di materiale instabile che ha dovuto essere asportato per liberare la strada. I lavori sono proseguiti fino a tarda sera per rendere nuovamente percorribile la provinciale. Problema di caduta alberi anche sull’altra provinciale 36 per Arzelato e sulla strada provinciale 38 per Succisa.

