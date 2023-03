Sciopero per il clima ’Friday for future’ scende in piazza "Ora azioni concrete"

I ragazzi di Fff (Friday For Future) sono scesi in piazza ieri per il primo sciopero globale per il clima del 2023. Il tema della protesta è: “La nostra rabbia è energia rinnovabile”. Ma perché questo titolo? "Spesso – sostengono – organizziamo scioperi, azioni, manifestazioni, giornate di informazione cercando di catturare l’interesse delle persone in modo originale ma sempre molto ’logico’. In fin dei conti il nostro movimento più di ogni altro si fonda sulla scienza, sulle parole degli scienziati e sui risultati di ricerche scientifiche. Ma vogliamo ricordare perché scioperiamo: perché siamo arrabbiati ed è un nostro diritto e un nostro dovere esserlo". La protesta si è tenuta in piazza della stazione e in piazza Palma. "Scioperiamo perchè da quando siamo nati non abbiamo visto altro che crisi economiche, sanitarie, climatiche; perché lo sfruttamento delle risorse iniziato negli anni ‘50 ha causato danni ambientali irreparabili che ora ci stanno crollando addosso nell’indifferenza dei governi; perché i paesi che un boom economico non lo hanno mai avuto sono quelli più colpiti dai cambiamenti climatici, vittime di carestie, guerre per le risorse e migrazioni climatiche".

Il movimento tiene anche a precisare che "le generazioni precedenti non hanno la colpa di quanto è successo, ma hanno la responsabilità e noi pretendiamo che questa responsabilità venga riconosciuta. Deve essere riconosciuta dalle istituzioni e da tutti coloro che hanno accesso a posizioni di potere. Non deve essere solo ammessa a parole, ma devono essere presi provvedimenti seri e immediati per contrastare i cambiamenti climatici. Le nostre richieste sono molto concrete. Il corteo è partirà dalla stazione perché è fondamentale investire in una rete di trasporti sostenibile ed efficiente: chiediamo di sbloccare le rinnovabili e di chiudere con gli investimenti nel fossile, chiediamo l’implementazione del verde pubblico e il rispetto della biodiversità apuana, vittima dell’escavazione del marmo".