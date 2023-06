Scioperano ancora i caselli dell'autostrada, nuova protesta in provincia di Massa Carrara

Scioperano ancora i caselli dell’autostrada gestita da Salt, quindi anche nella provincia di Massa Carrara: la nuova protesta è fissata dai sindacati per il 30 giugno e 1 luglio. Nella nota firmata dalle Rsa di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, si evidenzia come "la strategia seguita dalla dirigenza del Gruppo Gavio sembra quella di continuare a prendere tempo e procrastinare un’eventuale apertura della trattativa per il rinnovo del contratto integrativo dei lavoratori Salt; l’impressione è quella di una strategia attendista, messa in atto sperando in un rapido passaggio della Salt all’interno della nuova concessione Autostrade del Tirreno, ‘pensando’ così di evitare il rinnovo di tale contratto". Lo sciopero dei caselli inizia venerdì alle 10 e termina sabato alle 22.