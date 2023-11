Scintille su Marchi e Grimaldi

Acceso dibattito in consiglio comunale sulle ultime dinamiche interne ai piani alti del Comune. L’addio di Marella Marchi (nella foto) e del segretario Corrado Grimaldi. E giovedì è arrivata anche l’interrogazione sul tema posta da Simone Caffaz. Il consigliere di opposizione ha rivolto l’interrogazione direttamente alla sindaca, chiedendo chiarimenti. La sindaca ha ringraziato Marchi per il lavoro svolto, aggiungendo che in questo momento non vi è necessità di sostituirla. "Il primo periodo insieme è stato impegnativo e stressante per il tanto lavoro fatto in Comune – ha detto – e ringrazio Marella per quello che ha fatto. Cesserà il rapporto con noi dal primo gennaio e tornerà al suo vecchio posto di lavoro in Regione. Le motivazioni sono di tipo personale, e ha preferito, complici i ritmi che ci sono in Comune, tornare a un lavoro sicuramente importante e impegnativo, ma con orari più regolari". Spazio poi anche alla recente decisione circa la fine del rapporto di lavoro con il segretario generale Corrado Grimaldi, entrato in carica poco meno di un anno fa, lo scorso 5 dicembre. "Esiste un procedimento di rescissione consensuale del rapporto e quell’iter è stato seguito – ha proseguito Arrighi – con firma congiunta di entrambe le parti, indirizzata al Ministero, in cui sono state indicate le motivazioni. Anche in questo caso sono motivazioni personali private che consentivano al segretario di essere poco presente qui". Dura la replica di Simone Caffaz, che senza giri di parole ha fatto chiaramente capire di non aver gradito il tipo di risposte fornite dalla sindaca. "Non è stato aggiunto nulla a quello che già immaginavo dicesse – ha replicato Caffaz – e ribadisco che quello che ha detto non è minimamente la realtà, neanche dei pochi punti su cui si è inteso rispondermi".

Daniele Rosi