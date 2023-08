Scienza e fantascienza: conto alla rovescia per il primo Festival

E’ partito il contest per i bambini dai 6 agli 11 anni delle province di Massa Carrara e La Spezia promosso da Fosdinov’idea, il festival tra scienza fantascienza e fantasy che si svolgerà a Fosdinovo il 9 e 10 settembre, il nuovo format gratuito ideato dall’associazione spezzina Astrofili Iras-Istituto Ricerche Astronomiche Spezzino. La presenza di Franco Malerba (nella foto), primo astronauta italiano ad aver fatto parte dell’equipaggio dello Space Shuttle Atlantis per la missione STS-46, è stata la molla per lanciare il contest, “A#TestaInSu” che permetterà ai bimbi di vivere un’esperienza a tu per tu con un’astronauta: entro il 3 settembre dovranno fare disegni, poesie, modellini a tema spaziale e inviarli [email protected]