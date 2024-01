Scientifico ’Marconi’: visite oculistiche gratuite per gli studenti

Visite gratuite della vista per gli studenti del liceo scientifico Marconi. L’iniziativa ha coinvolto l’ottica Pensierini che ha sottoposto i ragazzi a test visivi gratuiti per promuovere la salute degli occhi. Le visite si sono svolte in due tempi: prima nella scuola e dopo nella sala refrattiva dell’ottica Pensierini di Carrara. "Fornire ai giovani gli strumenti per prendersi cura della propria vista è di fondamentale importanza per garantire un sano sviluppo e migliorare i risultati scolastici – ha detto il titolare dell’ottica –. Siamo lieti di aver potuto supportare gli studenti del liceo scientifico Guglielmo Marconi e mettere a disposizione le nostre competenze e risorse per questo progetto". Molti gli studenti hanno che hanno potuto ricevuto diagnosi tempestive per migliorare la propria salute visiva. L’ottica Pensierini ha consigliato gli studenti anche sulle precauzioni da mettere in campo per avere per la salute oculare a lungo termine, come per esempio di fare pause regolari durante l’utilizzo dei dispositivi digitali unitamente all’utilizzo di occhiali protettivi. "L’iniziativa ha dimostrato l’importanza del supporto di professionisti qualificati nel campo della salute visiva – aggiungono dall’istituto Marconi – contribuendo allo sviluppo e al benessere degli studenti. L’impegno dell’ottica Pensierini nella promozione della salute visiva tra gli studenti sono stati opportunamente riconosciuti dalla scuola e dai genitori".