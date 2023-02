È caduto nella zona pianeggiante tra due ’muri’ scendendo la pista Coppi al Pulicchio, sulle nevi dell’Abetone. L’infortunato, un massese di 54 anni, è stato immediatamente soccorso dalla polizia della neve, intervenuta sul luogo poco dopo le 11. Nella caduta non è stata coinvolta nessun’altra persona. L’uomo si è fratturato diverse costole, contusioni al fianco destro e un modesto trauma cranico. Al sopraggiungere dei soccorsi l’uomo non riusciva ad alzarsi e così è stato immobilizzato e, dopo essere stato alloggiato su di un toboga con il quale è stato condotto al termine della pista dove ha trovato ad attenderlo i volontari della Misericordia che lo hanno trasferito in località Uccelliera dove è stato preso in consegna dall’elisoccorso Pegaso 3 che ne ha curato il ricovero.