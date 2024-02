’Sciarpa rosa’ in festa. Fiori per i dieci anni di uno dei simboli della prevenzione

"Porta un fiore alla Giornata mondiale contro il cancro" è l’iniziativa del gruppo facebook ’Sciarpa Rosa’, evento che domani compie 10 anni. Un’avventura che ha coinvolto 8.400 donne non solo in Italia ma anche all’estero (Tunisia, Francia, Inghilterra) e che ha consentito di raggiungere il Guinness della sciarpa di lana più lunga d’Italia, 12 km e 619 metri, certificato dal notaio Alessandra Bianchi e dall’ingegner Elio Moretti. L’iniziativa partì il 4 febbraio 2014 con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione su un territorio colpito dall’inquinamento chimico e dal proliferare del cancro, una piaga di cui ancora oggi molti cittadini ne pagano le conseguenze in termini di salute. "Incontrai Paola Dolfi – ricorda la collega Angela Maria Fruzzetti, allora vice presidente della Lilt Massa Carrara e responsabile del progetto ’Sciarpa Rosa’ – che mi disse: “Ma non fate niente per la giornata contro il cancro? Ci sono iniziative anche coi gomitoli di lana“. E così partì la sfida di superare i 3 km e mezzo di Pergine (Trento) ma soprattutto sensibilizzare all’importanza della prevenzione".

"Un’ avventura meravigliosa nata per caso tra me, Angela Maria Fruzzetti e mia sorella Enrica nel mio negozio in un pomeriggio d’inverno – dice Patrizia Fazzi –. Mai avremmo pensato al grande successo ottenuto: un susseguirsi di adesioni, incontri, amicizie nate e consolidate seguendo un filo di lana lavorato per oltre 12 km, che ha contribuito all’acquisto di un ecografo di ultima generazione e all’allestimento dell’ ambulatorio della Lilt in viale Democrazia a Massa. Questo sarà un anno importante per ricordare cosa può fare un filo rosa se dietro ci sono donne e uomini determinati e anche un po’ sognatori".

Si apre domani, con una deposizione di fiori, il decennale della ’Sciarpa rosa’ e il gruppo annuncia eventi che ricorderanno l’avventura. Intanto domani, alle 10,30, appuntamento al Monumento della Sciarpa Rosa in via Catagnina realizzato dagli studenti del Liceo artistico Palma sotto la guida del professor Giuseppe Silvestri, curato nell’istallazione dal presidente della Pro loco Catagnina, Michele Russo. Nell’occasione il monumento sarà illuminato di rosa e ogni cittadino sensibile al problema è invitato a deporre un fiore. Saranno letti alcuni passaggi del libro ’La sciarpa rosa’ di Angela Maria Fruzzetti che racconta ogni maglia di quell’avventura, riportando anche i messaggi che hanno accompagnato la sciarpa, in memoria di donne e uomini che hanno vinto o perso la battaglia contro il cancro, o che ancora combattono. L’invito a partecipare è esteso a tutti.

"È fondamentale non abbassare la guardia nella lotta ai tumori, soprattutto in un territorio critico quale quello in cui viviamo – aggiunge il consigliere regionale Pd, Giacomo Bugliani –. Bisogna fare tutto quanto necessario per sensibilizzare sempre più i cittadini alla prevenzione, che è lo strumento più importante che abbiamo per poter vincere le (purtroppo) quotidiane battaglie di molti cittadini contro il dilagare dei tumori. A questo risultato contribuiscono anche giornate simbolo come questa".