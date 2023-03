"Schlein svolta epocale I gruppi dirigenti dovrebbero riflettere"

"Una svolta epocale". Così l’ex parlamentare Fabio Evangelisti (nella foto), candidato a sindaco, commenta l’elezione di Elly Schlein a segretaria nazionale del Pd. "Ora le domande sono: quale identità avrà il nuovo Pd? Quali ceti e quali interessi rappresenterà? Riuscirà Schlein a evitare scissioni e tenere insieme cattolici e socialdemocratici? Come coniugherà la difesa dei diritti sociali con quella dei diritti civili? Di certo il popolo delle primarie ha sconfessato l’estabilishement e marcato un solco fra la voglia di cambiamento e il ’continuismo’ dei dirigenti locali e nazionali del Pd. Una situazione che ritroviamo anche nella nostra città, dove i pochi iscritti (300) al Pd che avevano incoronato Bonaccini sono stati ribaltati dai poco più di 1500 elettori che l’hanno subito detronizzato, delegittimando al contempo i più blasonati esponenti politici e istituzionali di via Cavour". Lo sguardo è alle imminenti elezioni "Se vogliamo tornare a vincere – afferma Evangelisti – anche da noi c’è tanto da ricostruire e molto da riflettere per scegliere e sviluppare i temi che sono più sentiti: occupazione, sanità, ambiente, scuola e una pace indispensabile per costruire sviluppo e progresso. Le primarie – che sono pronto, in un quadro d’insieme, ad affrontare per l’individuazione del candidato sindaco – hanno insomma messo a nudo pochezze individuali e incapacità dei gruppi dirigenti di fare sintesi politica. Dimostrando, una volta di più, che gli elettori sono un passo più avanti di chi li rappresenta o pensa di rappresentarli".