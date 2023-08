Schiusa al nido di Poveromo Nate le prime nove tartarughine

Lieto evento al Bagno Tropicana di Poveromo, dove nella notte tra venerdì e sabato sono sbucate dal nido sotto la sabbia le prime tartarughine ’massesi’ della stagione. Ad avvistarle è stato un bagnino, che ha avvisato subito i volontari non appena ha riconosciuto le piccole impronte.

In tutto le piccole di Caretta Caretta avvistate che hanno raggiunto il mare sono – per il momento – nove, otto delle quali uscite con il favore del buio mentre l’altra ’solitaria’ nella mattinata di ieri. Adesso il nido è protetto e monitorato: in queste ore sono attese altre nascite. I volontari, coordinati e supportati da università di Pisa e Wwf con i loro esperti, sono attenti a pattugliare l’arenile h24 con turni ben precisi e hanno realizzato il ’corridoio’ fino al mare. C’è grande entusiasmo lungo il litorale apuoversiliese dove si trovano gli altri nidi verificati di tartaruga marina, visto che "la schiusa di essi è attesa all’incirca per l’inizio di settembre", spiega Gianluca Giannelli del centro didattico Wwf di Ronchi. "È necessario seguire alcune semplici regole – è l’avviso del Wwf – No luci bianche e no flash, silenzio assoluto, restare a un metro di distanza dalla linea di demarcazione e seguire le indicazioni degli operatori".

Per quanto riguarda gli altri nidi, uno è quello inizialmente trovato al Bagno Schiller e poi arretrato al Fosso Poveromo, inoltre ci sono a poca distanza quelli dell’area versiliese che impegnano i volontari: sono a Forte dei Marmi all’Oasi Wwf Le Dune, al Bagno Marconi e al Bagno San Francesco.

Irene Carlotta Cicora