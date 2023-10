Schiarita sulla Rsa. Tagli agli sprechi e programmazione per la ‘Regina Elena’

La ‘Regina Elena’ volta pagina guardando al futuro con moderato ottimismo. La nuova governance della casa di riposo, forte di una rinnovata programmazione che sarà incentrata soprattutto su una razionalizzazione dei servizi, si dice pronta a un cambio di marcia nella gestione della struttura, con la convinzione di poter raccogliere i primi frutti già nel 2024. La situazione del Regina Elena, a partire dall’approvazione del bilancio 2022, chiuso con un passivo di 207mila euro, è stata affrontata venerdì sera in apertura di consiglio comunale. A fare il punto della situazione ed elencare alcuni degli obiettivi strategici della storica casa di riposo di Carrara, è stato il nuovo direttore Antonio Sconosciuto.

"Non ci sono grandi elementi a destare preoccupazione per il futuro – ha spiegato – e, tra gli obiettivi, puntiamo a una piena occupazione dei posti letto disponibili. Ci stiamo lasciando alle spalle il periodo pandemico e iniziamo a vedere le cose un po’ meglio. Il 2023 sarà ancora faticoso perché ci portiamo dietro la coda dello scorso anno accompagnato ad alcune difficoltà organizzative che cercheremo di superare". Nella discussione in consiglio, praticamente unanime il parere dei consiglieri intervenuti sulla necessità che la casa di riposo debba fornire un servizio di alta qualità e tornare ad essere fiore all’occhiello come già in passato.

Il direttore ha poi rimarcato il grande lavoro e la passione del personale della rsa: persone "che si fanno in quattro" e su cui sarà possibile programmare il vero rilancio, dando loro un’organizzazione in cui si sentano tutelate e protette. Rilancio della struttura che sta passando anche attraverso un rinnovamento degli spazi, interni ed esterni, nell’ottica di fornire un servizio che possa essere di qualità e accogliente. Sono state dunque risistemate le stanze, implementate le condizioni di sicurezza e delimitato il perimetro della struttura. Tra gli interventi, anche la revisione del sistema di ristorazione e la creazione di un’offerta che possa andare incontro alle esigenze degli anziani.

Sulla situazione del Regina Elena, a seguito dell’approvazione del consiglio comunale sul bilancio 2022, interviene con una nota anche il presidente del cda Fabrizio Pucci, illustrando alcuni dei punti chiave per il rilancio. "Ricerca di maggiori economie, razionalizzare alcuni servizi esternalizzati e risolvere delle questioni legate al doppio contratto applicato ai dipendenti. La gestione 2022 è stata caratterizzata da un aumento dei posti occupati – spiega Pucci - sebbene insufficiente a raggiungere un tasso dei posti letto ottimale e, soprattutto, dall’apertura continuativa del centro diurno con un basso numero di utenti e un tasso di occupazione molto basso che ha inciso sia sulla perdita di ricavi che sull’aumento dei costi. A tutto ciò si sommano l’aumento dei costi del personale legato alla gestione Covid e delle malattie ed un incremento dei costi di consulenza per la gestione di un lascito pendente da anni. Ci attendiamo un miglioramento significativo a cominciare dal 2024 – conclude – ma permane una forte criticità rispetto alla corretta valorizzazione dei servizi non convenzionati, ricoveri privati e autosufficienti, che non sono in linea con i costi sostenuti e che per questo dovranno essere, almeno questi, progressivamente adeguati".