Scene da Far West a Poveromo, si scaglia contro i due poliziotti: "Questa volta vi ammazzo tutti"

Massa Carrara, 5 luglio 2023 – ”Questa volta vi ammazzo tutti". E ancora: "Vi giuro sulla tomba di mio figlio che ve la faccio pagare, vi faccio fuori". Una lunga serie di minacce contro gli agenti che sono sfociate poi in una vera e propria aggressione. L’uomo, un 37enne originario della Libia difeso dal legale Riccardo Balatri, è stato poi arrestato: ieri mattina l’udienza per direttissima che l’ha costretto agli arresti domiciliari.

Scene da Far West nella notte del 2 luglio in via Stradella a Poveromo. Lo straniero è stato fermato mentre transitava con la sua bicicletta in strada intorno alle 2,45. Il 37enne ha riconosciuto uno degli agenti che l’aveva arrestato per altri reati in passato e non ci ha visto più. Inizialmente si è rifiutato di farsi controllare, poi ha iniziato a inveire contro gli agenti. "A te – rivolgendosi a uno dei poliziotti – non do nessun documento, né ti dico come ti chiamo, lasciami stare. vi conviene andarvene", dopo avergli detto "Io ti conosco, mi hai già fregato una volta" concludendo la frase con un’offesa, "Vai via o faccio un casino".

Gli agenti , vedendo che la situazione stava degenerando, hanno pensato bene di far calmare il giovane in questura. Il 37enne non ha voluto però collaborare, anzi si è scagliato contro gli uomini in divisa, colpendoli con calci e pugni. I referti dei due poliziotti parlano di 10 giorni a testa di guarigione. "Io sono un legionario ex militare, vi faccio saltare la testa", "Vi perseguiterò una volta uscito di qua con tutti i miei amici calabresi e mi farò giustizia da solo", "ti taglio la gola da orecchio a orecchio, te pensi che scherzo, non sai chi ho dietro io", simulando il gesto con la mano destra e infine, parlando con la moglie al telefono, ma rivolgendosi a uno dei poliziotti diceva: "Ricordati la sua faccia, guarda le telecamere di quando è venuto l’ultima volta a casa mia e manda la foto ai miei amici, digli che vegano, loro sanno cosa devono fare, non lo dimenticare. Informati dove abita, voglio sapere tutto". La pm Giulia Giancola aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, il giudice Dario Berrino ha deciso invece per gli arresti domiciliari.