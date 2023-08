Scena sottratta dalla politica ai cittadini

Non avrebbe dovuto essere il palcoscenico della politica ma il megafono dei cittadini la fiaccolata per il Monoblocco di Carrara. E’ costretto a ribadirlo il presidente del Comitato “Primo Soccorso” Paolo Biagini dopo alcune affermazioni "inaccettabili" e che hanno lasciato "sbigottiti". Nessuna campagna d’odio contro simboli di partito, è costretto a specificare, semplicemente i simboli di partito non avrebbero dovuto esserci: per una scelta collegiale del comitato, consigliata da chi gestisce l’ordine pubblico. Un epilogo triste che, sottolinea, non aiuta la causa ma contribuisce a distogliere il focus dal vero problema. Quella fiaccolata, ribadisce, doveva "sensibilizzare i decisori politici e far sentire la voce della popolazione senza trasformare l’evento in un palcoscenico elettorale".