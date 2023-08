Scelta di 2 Impiegati Via agli esami orali

Concorso pubblico per esami per l’assunzione in prova a tempo pieno e indeterminato di due impiegati amministrativi categoria C: esito della prova scritta e convocazione per la prova orale. Il risultato è disponibile sull’albo pretorio del Comune. I candidati ammessi alla prova orale sono convocati giovedì 7 settembre alle 9 e alle 14 nella sala di Rappresentanza al primo piano del palazzo comunale, Piazza 2 Giugno, secondo l’ordine di protocollo indicato nell’avviso di convocazione. Per avere informazioni dettagliate consultare il sito del Comune.