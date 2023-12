Scatti d’autore per scoprire Massa. Ecco il Calendario di Giannarelli

Il momento forse più interessante è stata la preziosa e dettagliata esegesi che l’architetto Silvano Soldano ha voluto concedere illustrando gi eventi essenziali che hanno portato alla nascita di due piazze cittadine: piazza Aranci e piazza Liberazione. E lo ha fatto collegando il suo intervento alla presentazione del calendario 2024 di Massa che il fotografo Giovanni Giannarelli ha organizzato al Montanelli Cafè. Soldano ha parlato ha paarlato di storie e leggende sublimando le sue osservazioni in un collegamento elegante con alcuni scatti presenti nel calendario: imperdibili i suoi appunti sui leoni di piazza Aranci e sui putti di piazza Liberazione. Prima di lui il sindaco Francesco Persiani, presente come sua consuetudine, ha esaltato l’abilità di Giannarelli nel realizzare ’quadri’ così espressamente vicini alle sensazioni di quotidianità che tali immagini scatenano nell’osservatore. Una dote questa, anzi un talento vero e proprio che guida l’occhio del fotografo verso aspetti e particolari che normalmente sfuggono a un animo distratto.

Giovanni Giannarelli, classe 1958, noto fotografo massese (suoi numerosi lavori destinati all’industria, al turismo e alla valorizzazione del comprensorio con attenzione all’aspetto etico-ambientale) e anche quotato musicista, ha poi concluso l’incontro con alcune considerazioni sul suo lavoro: "Sono giunto con il calendario 2024 – ha esordito – al decimo episodio del capitolo ’Atmosfere’ iniziato nel 2014 e destinato alla mia città. Una serie di 130 fotografie che hanno accompagnato questo percorso spesso non privo di elementi sorprendenti che ho tentato di includere. Penso al terribile periodo della pandemia con l’obbligo di restare a casa: strade e piazze deserte così diverse dalla nostra quotidianità, animali che si riprendono gli spazi rubati dall’economia dello spreco, del benessere immaginario".

"Le immagini che ho raccolto per questo appuntamento con il 2024 – ha proseguito – sono invece una sintesi, in qualche modo legata al progetto stesso. Il rientro verso aspetti più ordinari, una sorta di parabola che dopo un’affascinante curva nel mondo dell’immaginario rientra prepotente verso la ritualità di consuetudine". Giannarelli ha poi concluso facendo, e citandoli, i ringraziamenti a chi in quanche misura lo hanno aiutato nella realizzazione della sua opera.