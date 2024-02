Scatta ’Macroscuola’. Lo sport rigenera le città

Si terrà venerdì prossimo, alle 10, nella sala consiliare, l’evento di presentazione del concorso ’Macroscuola’ indetto dai giovani imprenditori edili di Ance (Associazione nazionale costruttori edili), federata a Confindustria, e curato – per l’edizione locale – da Ance Toscana e da alcuni degli aderenti al costituendo Gruppo giovani di Ance Toscana. Il filo conduttore dell’iniziativa – proposta da alcuni anni a livello nazionale – è quello della progettazione di spazi urbani di qualità, attraverso il recupero e la riqualificazione di aree abbandonate o degradate. I ragazzi degli istituti scolastici che hanno aderito al bando – le classi 3ªA, 3ªB e 3ªC dell’Istituto comprensivo Malaspina e le classi 1ªD e 1ªE della scuola media Staffetti – saranno le protagoniste nell’elaborazione dei progetti legati al tema di quest’anno: la trasformazione di siti dismessi o in stato di abbandono, in aree a destinazione sportiva. Con il patrocinio del Comune, rappresentanti locali di Ance Toscana Costa illustreranno alle classi partecipanti gli obiettivi del concorso, il tema e le modalità di presentazione dei progetti, mettendo a disposizione la propria esperienza per rispondere alle eventuali domande.

"E’ un’iniziativa molto importante e alla quale teniamo particolarmente – dice il presidente di Ance Toscana Costa, Werther Cacciatori – perché coniuga il duplice obiettivo di interessare i ragazzi al tema della riqualificazione-rigenerazione degli spazi pubblici (con il suo valore sociale legato al tempo libero ed all’aggregazione), e a quello dell’imprenditorialità. I ragazzi non c’è dubbio che sapranno perfettamente interpretare lo spirito dell’iniziativa e ci auguriamo che alcuni dei progetti del territorio possano essere selezionati a livello nazionale".

"Come amministrazione comunale – afferma il sindaco Persiani – siamo lieti di ospitare questa iniziativa di Ance Toscana, perché il coinvolgimento delle scuole è per noi un obiettivo primario soprattutto quando gli studenti possono avere l’opportunità di mettersi in gioco facendo esperienze che potranno aiutarli ad orientarsi nel loro futuro lavorativo". La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata il 15 aprile, mentre la premiazione finale – dopo le opportune selezioni – avverrà in un evento pubblico che si svolgerà a maggio a Roma. Alle prime tre classi vincitrici saranno riconosciuti premi per un valore da 2mila a 6mila euro.