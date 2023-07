Scampati all’inferno L’approdo in porto 196 migranti in cerca di un futuro sicuro

di Daniele Rosi

Ancora una volta, i primi a scendere dalla nave sono stati i minori. Tra loro anche il più piccolo della comitiva, un bambino di pochi mesi sbarcato insieme alla giovane madre, e salvato qualche giorno fa su un’imbarcazione a rischio di affondamento. Nel percorrere le scalette che dalla gigantesca Geo Barents conducevano al bollente asfalto della banchina Taliercio, molti dei giovani si sono portati le mani sul volto in posizione di vedetta per capire dove fossero capitati, realizzando solo in quel momento che il lungo viaggio in mare era terminato. Alcuni bambini, nell’entrare nel pullman, in modo quasi liberatorio e con la curiosità di quell’età, hanno poi aperto il finestrino affacciandosi verso il mare. Mancavano pochi minuti alle 11 quando questo primo gruppo di migranti è sceso dalla nave, seguito poi a ruota da altri gruppetti da una decina di persone, che salivano a bordo dei pullman in direzione Imm per la fase dei controlli. Procedure lunghe rispetto ai precedenti sbarchi, complice soprattutto il gran numero di migranti a bordo, 196, di cui 60 minori e 47 non accompagnati, con alcune donne in gravidanza. La nave aveva fatto il suo ingresso in porto alle 7 e 30, in leggero ritardo rispetto all’orario previsto.

Ad attendere l’inizio delle procedure sulla banchina, un nutrito numero di forze dell’ordine e del mondo politico. Per il Comune di Carrara la sindaca Serena Arrighi insieme agli assessori Roberta Crudeli, Carlo Orlandi e Moreno Lorenzini. Presenti anche gli assessori regionali Monia Monni e Serena Spinelli, oltre al vice prefetto Andrea Leo. Nel coordinare l’accoglienza anche l’Autorità portuale, la Capitaneria e Croce Rossa. Come spiegato dal vice prefetto Andrea Leo, i migranti saranno accompagnati in centri della Toscana e delle Marche, con lo schema di accoglienza già attuato nei mesi scorsi. "Un certo numero rimarrà nella provincia – ha spiegato Leo – e per quanto riguarda i centri, il prefetto Aprea ha deciso per l’apertura di un centro straordinario a Massa. Due ragazzine dovrebbero essere ospitate a Carrara, mentre gli altri saranno distribuiti nella regione". Delle 196 persone a bordo, soccorse nel Mediterraneo tra il 3 e il 4 luglio scorsi e di sedici nazionalità diverse, molte stando al racconto di Medici senza frontiere, avevano evidenti segni di torture, malessere fisico e psicologico, con donne con gravidanze a rischio. Una di queste non ce l’ha fatta e ha perso il suo bambino. "Non si può gestire in questo modo scandaloso l’accoglienza e il salvataggio delle persone – ha tuonato l’assessore regionale Monia Monni – e nei prossimi giorni avremo una riunione con i prefetti di Massa-Carrara e Livorno per un protocollo sugli sbarchi. Noi non abbiamo sottoscritto gli atti che definiscono un’emergenza l’accoglienza, e crediamo vadano gestiti in modo strutturale".