’SCalvino’, al Quartieri il debutto di Perrotta

di Cristina Lorenzi

BAGNONE

Un progetto su Italo Calvino, ’SCalvino’, riletto e riproposto da Mario Perrotta, messo a punto nel teatro ’Quartieri’ di Bagnone. Per una settimana la compagnia Permar del poliedrico attore pugliese ha soggiornato nel borgo lunigianese per confezionare uno spettacolo che poi è partito a Milano al teatro ’Carcano’ per fare il giro della Penisola.

Grande l’orgoglio di Francesca Guastalli, direttrice del teatro che sta diventando sempre di più centro di cultura e di richiamo colto in Lunigiana, e dell’assessore Luigi Leonardi che sono riusciti a dare gambe a un’anteprima nazionale seguita da un confronto fra il pubblico (il preparato gruppo dell’Arte dello spettatore di Spazio Alber1ca di Carrara migrato a Bagnone per l’occasione) e l’autore che questa volta alla narrazione e allo studio del soggetto ha aggiunto la ricerca della parola, della musica, puntando dritto dritto all’emozione. Così partendo dal monologo di un nano del Cottolengo, dove lo scrittore di Marcovaldo fu chiamato negli anni ’50 a fare lo scrutatore e dove vide cose dell’altro mondo, si è declinato il concetto di libertà e da qui la concezione di Calvino dell’uomo e dell’uso dell’autodeterminazione. Da Cosimo che cercando negli alberi una via d’uscita vi trova una gabbia a Palomar che fa scontrare la libertà con convenzioni e pregiudizi, fino alle Città invisibili, le Cosmicomiche.

"Non ho voluto dare una rilettura personale di Calvino – racconta Perrotta –, ma affrontare questo colosso che ha contraddistinto la formazione di molti di noi. Ho voluto analizzare quanto abbia studiato l’animo umano e quanto sia pessimista, dare una lettura sulla libertà, una lezione data dai dementi, che ci insegnano quanto noi abusiamo delle nostre potenzialità. Importante è l’autodeterminazione nell’uomo di Calvino, dell’etica, dove finisce il corto, dove comincia l’anima. Il mio tentativo non è dare lezioni, ma un contributo affinché il vecchio mondo non venga sostitutito, ma venga rimescolato e si conservi quanto di buono abbiamo". E lo spettacolo è un viaggio senza cinture allacciate che ci porta dall’assoluto al terreste più bieco, dalla ricerca dell’anima alle schifezze del corpo. Dall’’onnivoro ingordo’ alle commoventi paiellettes di chi è imprigionato in un corpo che non gli dà scampo. Un’ode alla libertà e una lezione sul rispetto dell’autodeterminazione, tutto raccontato con trap, rap, canzoni, rime, musica, interpretazioni di disabili, nani. Politicamente scorretto e mani sporche che danno il vero senso della vita. Questa è la vita, racconta Perrotta fra un balzo sulla di versità, sempre presente nei suoi testi, da Ligabue agli immigrati, e una condanna a un sistema che non sempre funziona. L’arte, Calvino, il teatro e un attore dalla bravura inquietante aiutano a capire che non sempre tutto è perduto. Così presi per mano da Perrotta si incontra Calvino, occhi rossi e cuore palpitante, in un viaggio nelle emozioni dove ci si interroga sul senso dell’esistenza, della diversità e disabilità, dei nostri doveri su questa terra.