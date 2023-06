Scafisti, l’inchiesta finirà in Sicilia Confronto online con gli accusati Sparito uno dei due testimoni

di Andrea Luparia

Se non ci fosse la possibilità di videocollegarsi da più siti contemporaneamente sarebbe stato impossibile l’incidente probatorio che giovedì ha coinvolto anche due sudanesi accusati di essere “scafisti“, ovvero trafficanti di essere umani, un testimone e il giudice Andrea Migneco, del Tribunale di Siracusa. Che ruolo ha Massa? I due presunti scafisti erano su una delle tre navi che hanno scaricato a Marina di Carrara il loro carico umano. Ora sono in carcere a Massa. Dei due testimoni (entrambi sulla nave) quello interrogato era nella sede della Polizia stradale di Pontremoli. L’avvocato Giuseppe DelPapa era anch’egli collegato dal carcere a Massa mentre il giudice era a Siracusa, insieme all’interprete di lingua araba. Capiamoci. Il processo, se e quando avrà luogo, si svolgerà in Sicilia. Per quanto riguarda i testimoni, uno dei 2 che indicarono alle forze dell’ordine i presunti scafisti è già sparito. L’altro potrebbe fare lo stesso. Non a caso il Gip Migneco, nell’ordinanza di ammissione di incidente probatorio, scrive che "le due persone da escutere sono entrate clandestinamente in Italia ed è altamente probabile il loro allontanamento dal paese, per espulsione amministrativa o comunque la dispersione e la conseguente irreperibilità degli stessi nel territorio nazionale o in quello di altri stati europei". Particolare significativo. Entro la prossima settimana l’avvocato Delpapa chiederà la scarcerazione dei due assistiti. "Sono vittime, non carnefici - spiega il legale - . Sono scappati dal Sudan, erano in carcere in Libia, hanno sul corpo i segni delle percosse subite. Quello che ha fatto lo scafista l’hanno costretto a guidare il gommone perchè faceva il pescatore sul Nilo in Sudan. Era il solo che sapeva andare in barca. Sia lui che l’altro hanno preparato il gommone sotto la minaccia dei mitra puntati dagli scafisti veri".

E’ in carcere anche il terzo sudanese, quello fermato la scorsa settimana poco dopo essere sceso dalle nave di Emergency ormeggiata a Marina di Carrara. Il giudice Marta Baldasseroni ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare. Anche lui, come gli altri due sudanesi, è accusato di aver fatto entrare illegalmente nel nostro paese i migranti sul gommone privo di qualsiasi dispositivo di sicurezza. Anche per lui si può ipotizzare che la difesa punti sul fatto che non è uno scafista bensì un migrante come gli altri. In questo caso gli atti saranno trasmessi ad Agrigento perchè è quello il primo territorio italiano toccato dai migranti. Saranno quindi i giudici siciliani a stabilire il destino giudiziario di questo terzo indagato.