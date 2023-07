Sbarchi, l’emergenza continua In arrivo la “Geo Barents” Farà scendere 203 migranti fragili

di Patrik Pucciarelli

In arrivo 203 migranti di cui 139 minori, oggi alle 17 al porto di Marina. La maggior parte rimarrà in Toscana. Con questo sbarco siamo a 578 persone scese a Carrara. La sindaca Arrighi: "Serve una maggiore rotazione tra i porti di sbarco". A distanza di 12 giorni, dopo aver portato 196 stranieri, torna la Geo Barents di Medici senza frontiere. In 12 salvataggi nel Mediterraneo, per un totale di 30 ore di soccorsi, questa volta la nave ha salvato 462 migranti. 116 sono già sbarcati a Lampedusa, i 346 restanti saranno così divisi: 203 a Carrara, poi la nave ripartirà per sbarcare le 143 restanti a Livorno. A coordinare tutte le operazioni la prefettura. "La Geo Barents farà due tappe – spiega il prefetto Guido Aprea –. All’inizio dovevano sbarcare tutti e 346 nel porto di Livorno, poi ci è stato comunicato che più di 150 persone non riescono a riceverle perché svolgono tutte le operazioni di identificazione in banchina. Quindi, il maggior numero verrà da noi. In merito alla distribuzione, rimarranno quasi tutti in Toscana, minori e adulti".

Parliamo del quinto attracco in pochi mesi. Il primo lo scorso 30 gennaio, quando la Ocean Viking di Sos Meditérranée, ha sbarcato 95 persone con 15 donne, 38 minori di cui 33 non accompagnati. Poi il 19 aprile è stata la volta della Life Support di Emergency con 55 persone, 6 minori di cui tre non accompagnati, soccorse nel Mediterraneo centrale. Sempre la stessa nave ha approdato il 5 giugno con 29 migranti di cui tre donne e un bambino. Infine il 7 luglio scorso, la nave più grossa, quella che tornerà oggi, la Geo Barents. Dei 196 accolti, 51 erano minori non accompagnati. Siamo quindi a quota 375 persone sbarcate in totale nel porto apuano, alle quali si andranno a sommare le 203 di oggi. A Carrara l’iter è ormai rodato. Dopo lo sbarco, i migranti verranno portati nei padiglioni della Imm di Carrarafiere per l’identificazione e le visite mediche.

Sarà una nottata molto lunga, visto che la scorsa volta ci sono volute 17 ore dall’attracco della nave alla fine delle operazioni di accoglienza. Chiede una revisione degli inviii la sindaca Serena Arrighi che sostiene: "E’ innegabile che per una realtà come la nostra non sia semplice gestire due sbarchi di queste dimensioni a distanza tanto ravvicinata l’uno dall’altro e quindi mi auguro che in futuro si possa tornare ad avere una maggiore rotazione tra i porti di sbarco – a parlare è la sindaca Serena Arrighi –. Le persone a bordo di questa nave sono in fuga da guerra e fame e si lasciano alle loro spalle storie orribili. E’ quindi nostro preciso dovere garantire loro la migliore assistenza possibile e fare in modo che siano accolti con umanità, professionalità e competenza.

Questo nuovo arrivo, a così poco tempo dal precedente –prosegue Arrighi –, per noi è sicuramente un riconoscimento alla bontà del protocollo che, sotto la guida della Prefettura, abbiamo sviluppato in questi mesi ed è una testimonianza di come siamo sempre riusciti a lavorare bene anche nelle emergenze". Come ogni volta saranno coinvolte le associazioni del territorio, i mediatori linguistici, le cooperative che si occupano di accolgienza e la protezione civile che ogni volta gartantiscono efficienza e concretezza negli interventi. Contrarietà ha espresso anche la Regione: per il governatore Giani "sarebbe stato segno di migliore gestione ed efficienza che arrivassero solo in un porto". Gli assessori Monia Monni e Serena Spinelli sottolineano che "dividere in due porti lo sbarco rende il viaggio di oltre mille chilometri ancora più disumano e ci impone di predisporre il nostro sistema di protezione civile solo nel porto di Carrara, rendendo estremamente difficile garantire un’adeguata accoglienza nel porto di Livorno".