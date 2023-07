Saxie quartet Show in centro

Al Palco della Musica i prossimi concerti della scuola di musica città di Carrara. Prosegue il programma dei concerti. Appuntamento in piazza Gramsci stamani e domenica 16 alle 11, con ingresso libero. Si comincia con il Saxie quartet (nella foto), formazione composta da Marco Falaschi sax soprano, Giorgia De Rossi sax contralto, Francesca Corsi sax tenore, Gemma Adorni sax baritono. In repertorio musiche di Di Marino, Gershwin, Purcell. Il Saxie Quartet nasce per iniziativa di Marco Falaschi, docente di sassofono al Conservatorio “Puccini“ di La Spezia e di Francesca Corsi, docente di sassofono al “Palma “ di Massa e alla “Città di Carrara”. Le altre componenti del quartetto sono allieve laureatesi al “Puccini” con il massimo dei voti e docenti di istituti statali. Grazie a una versatilità che solo il sassofono può permettersi, le musiche proposte spazieranno da Purcell a Gershwin, attraverso Piazzolla e contemporanei.