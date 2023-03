Sauro Correrini eletto alla guida del consiglio

Fumata bianca per il nuovo presidente del consiglio giovedì in Biblioteca Civica, dove si è svolto il consiglio comunale di Fosdinovo. Diversi erano i punti all’ordine del giorno, tra questi appunto la nomina del nuovo presidente dopo le dimissioni volontarie del precedente incaricato, Valerio Zoja. E poi l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, l’approvazione della programmazione degli investimenti e del piano triennale delle opere pubbliche, la discussione sulla mozione presentata dal consigliere d’opposizione Guido Dazzi sulle comunità energetiche rinnovabili. Con otto voti favorevoli e due schede bianche è stato eletto presidente del consiglio comunale Sauro Correrini della zona di Ponzanello, classe 1956, già consigliere di maggioranza della lista “Sinistra e Centro Uniti per Fosdinovo“. Approvati poi sia il bilancio di previsione che la programmazione degli investimenti per il piano triennale delle opere pubbliche. Diversamente, invece, sono andate le cose relative alla mozione sulle comunità energetiche rinnovabili. Una tematica molto sentita sul nostro territorio per la quale da tempo s’erano mossi gruppi di cittadini rivolgendosi all’amministrazione per l’attivazione di un confronto finalizzato all’approfondimento del settore. L’iniziativa era partita da “FosdiNuovo“, associazione che a settembre scorso organizzò uno specifico incontro proprio sulle C.E.R. nel contesto di una rassegna incentrata sull’ecologia, quale motore di cambiamento. La relativa mozione, lo scorso giovedì, era stata presentata dal consigliere d’opposizione Guido Dazzi della lista “Fosdinovo in Movimento“, ma non ha trovato accoglimento in consiglio comunale ed è stata respinta.

Roberto Oligeri