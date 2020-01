Massa (Massa Carrara), 10 gennaio 2020 - Il nuovo atelier-show room di Sartoria Carrara, azienda apuana di abbigliamento specializzata nel ‘su misura’, ha inaugurato la sua l’attività nella sede di via Martiri di Cefalonia a Massa, nel complesso del nuovo stabile produttivo, operativo da ottobre e che vede impiegati oltre quaranta dipendenti.



Erano presenti alla cerimonia, tra gli altri, i sindaci delle città di Massa e di Carrara, rispettivamente Francesco Persiani e Francesco De Pasquale. Carrara sarà rappresentata anche dall’assessore Giovanni Macchiarini e Massa dall’assessore Paolo Balloni. C'è stata anche la partecipazione del presidente della Camera di commercio apuana Dino Sodini, oltre a quella di Juri Michelucci, consigliere regionale ligure di Italia Viva. Non sono mancati personaggi dello sport come l’ex ciclista Alessandro Petacchi e il calciatore Massimo Maccarone.

“È iniziato tutto nel 2016 – dichiara Sergio Greco Luciani – quando incontrai quello che sarebbe divenuto il mio socio, ovvero Patrick Johnson”. Di fatto Johnson, proprietario di negozi in Australia, Stati Uniti e Regno Unito, stava cercando in Italia un partner in grado di produrre, per il suo marchio, una nuova linea di abiti e giacche di alta qualità da proporre solo su misura. Da parte sua Greco Luciani lavorava nel settore dell’alta sartoria dapprima come imprenditore e poi come consulente da quando, nel 2006, aveva lasciato Milano dove aveva maturato esperienze in consulenza e direzione aziendale.



La giacca che Greco Luciani propose a Johnson, in stile italiano, innovativa, leggera, avvolgente, comoda e estremamente morbida, convinse subito il giovane imprenditore australiano che quello era il prodotto giusto per la sua clientela esigente, economicamente affermata, con gusti e stile attuali. Nacque così Sartoria Carrara, grazie ad un importante investimento in formazione del personale, tecnologia e con la creazione di un ambiente lavorativo confortevole. E dai negozi di Patrick Johnson in pochi anni le giacche su misura realizzate dalle abili mani dei professionisti massesi sono oggi nei più importanti negozi di alta gamma nelle maggiori città mondiali.



“Sartoria Carrara – continua Greco Luciani – è riuscita a consolidare la propria competitività in un mercato difficile il cui rapido cambiamento ha determinato anche recentemente grandi sconvolgimenti. La chiave di questo successo è sicuramente la capacità di leggere e interpretare le esigenze della clientela ma anche la continua attenzione per le maestranze sia in termini di sviluppo e formazione sia di ambiente lavorativo. Ieri hanno letto che inauguravamo e ci sono arrivati 40 curriculum. Abbiamo anche un cliente cinese che vende a 10 negozi in Cina le nostre giacche. Vuol dire che il Made in italy e le giacche toscane sono apprezzate nel mondo".