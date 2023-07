Sarà una festa di colori Atteso il grande show nel cuore della Caravella

Tutto pronto per la quarta festa dei colori, il ‘Color Mob’ della Pro loco Carrara in programma per giovedì 10 agosto dalle 18 alle 20 alla Caravella di Marina di Carrara. L’evento organizzato in collaborazione con holy events, farà da cornice alla ‘Notte blu’ del Comune di Carrara prevista per lo stesso giorno nelle vie del centro.

Per l’occasione negozi, botteghe e punti vendita possono proporre, oltre alla semplice richiesta di suolo pubblico per l’estensione dell’attività all’esterno dei locali, anche iniziative di animazione come per esempio dj, musica dal vivo, animazione per bambini o esposizioni. Un invito quindi a prepararsi per tempo al grande evento che colorerà l’estate carrarese.