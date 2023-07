Sara, il super robot per Anatomia patologica

Al reparto di anatomia patologica arriva Sara, un robot che assisterà i tecnici di laboratorio nella campionatura dei tessuti. Il nuovo sistema di campionatura ha ricevuto i complimenti degli esperti del laboratorio di anatomia patologica di Rouen, in Normandia che ieri hanno presenziato alla presentazione di Sara da parte della Asl. Ad illustrare la nuova tecnologia c’erano il ildirettore dell’area nord di Anatomia patologica dell’Asl Andrea Cavazzana, il direttore dell’area sud Paolo Viacava, il direttore del dipartimento delle Professioni tecnico-sanitarie, riabilitazione e prevenzione Emilio Bertolini, la responsabile d’area della ditta "Sakura Finetek" Tiziana Sicuro e il responsabile del laboratorio di Anatomia patologica di Rouen Jean-Christophe Sabourin.si tratta di un investimento sull’automatizzazione che vede la soddisfazione degli operatori, che grazie a questo sistema saranno sgravati a livello lavorativo. Sara, acronimo inglese che sta per Smart Autonomous Robotics Assistant, è in grado di interagire con il processatore rapido e l’inclusore, i due apparecchi grazie ai quali i campioni, una volta sezionati, sono disidratati e inseriti in blocchetti di paraffina di dimensioni standard internazionali. L’utilizzo di questo robot consente di liberare personale di laboratorio, che può così essere utilizzato in altre fasi del processo.