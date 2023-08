Sarà demolito il pallone dell’ex Spazio Uno a Carrara: lotta al decoro

Lo scheletro di quel che resta dell’ex Spazio Uno a Marina sarà demolito. L’intervento da 15mila euro è stato affidato alla ditta Radi di Milano e prevede il completo smantellamento della tensostruttura da anni fatiscente e ulteriormente danneggiata dagli eventi calamitosi del 18agosto dello scorso anno. Parliamo di una zona del litorale degradata con i ruderi della colonia Vercelli e l’area dell’ex Spazio Uno abbandonata e fatiscente, un tempo centro di ritrovo per intere generazioni, ma anche luogo di aggregazione per gli appassionati clienti della terza età della sede dell’Auser. Anche quella lasciata al proprio destino nonostante a gran voce gli anziani di Marina richiedano uno spazio dove potersi incontrare. Proprio come Barbara Andry Barbieri, Maria Vatteroni e Maria Bianchi che nei mesi scorsi avevano chiesto al nostro giornale di fare un articolo per portare all’attenzione dell’amministrazione proprio la mancanza di spazi di aggregazione.

"A causa dell’evento meteorologico del 18 agosto 2022 – si legge nella determina di demolizione –, la tensostruttura ‘ex spazio uno’ è stata seriamente danneggiata dal fortunale, e pertanto al fine di mettere l’area in sicurezza si ritiene opportuno e necessario procedere alla sua completa demolizione". Una demolizione che mette fine al degrado di una parte di Marina, ma che qualcuno giura sia stata disposta in vista del concerto di Francesco Gabbani in programma per il 9 settembre. La tensostruttura non a caso si trova a pochi metri dal piazzale di Carrarafiere, che in occasione del concerto si riempirà di fans ma anche di telecamere e droni delle televisioni nazionali, e quel pallone fatiscente avrebbe sicuramente stonato con il contesto festoso dell’evento. Insomma un intervento necessario per restituire decoro ad una zona centrale di Marina che nei prossimi anni dovrebbe vedere anche il recupero della colonia Vercelli.